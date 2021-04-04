Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi Giriş: 04.04.2021 10:36 Güncelleme:04.04.2021 10:49 Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile Sincar'a operasyonu sinyali vermişti. Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. DİĞER