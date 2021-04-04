Son dakika: Sincar'a operasyonu olur mu? Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlere yönelik, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz" sözleri ile Sincar'a operasyonu sinyali vermişti. Peki Sincar'a düzenlenecek mi? Operasyon ne zaman olur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN