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Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 13:26
Son dakika haberi... Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o anları anlattı. Şenlik, "Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber’e röportaj vermeyecek' dedi. 'Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi." ifadelerini kullandı.
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