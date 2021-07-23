23 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Şile'de A Haber ekibine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti
Son dakika haberi... Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik o anları anlattı. Şenlik, "Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber’e röportaj vermeyecek' dedi. 'Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi." ifadelerini kullandı.