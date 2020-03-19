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19.03.2020

Servis ücretleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama |Video

Son dakika haberi... Dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında Türkiye'de bir dizi önlem paketi açıklamıştı. Bu kapsamda eğitime 2 hafta süreyle ara verildiği açıklanmıştı. Eğitime verilen aranın ardından veliler "Özel okullar için ödenen ücretler ne olacak? Okulların tatil edildiği 2 haftalık sürede servis ücreti ödenecek mi?" sorularına yanıt aradı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yanıt geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar;

ÖZEL ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU NE OLACAK? ÖĞRENCİ SERVİSLERİNİN ÜCRETİNDE DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Bakan Selçuk, "Tüm bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Ticaret hukukuyla ilgili de bir konu. Ekonomik kurallarla ilgili, vergi hukuku ile de ilgili. Bazı konularda mazeretler var. Dün açıklanana tedbirler çerçevesinde nerede neyi yapabiliriz diye çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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