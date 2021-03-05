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Son dakika: Şehitlerin cenazeleri Elazığ'a gönderildi

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Giriş: 05.03.2021 09:12
Güncelleme:05.03.2021 09:25
Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 Mehmetçiğin naaşları Elazığ'a sevk edildi. 11 şehidimiz için Elazığ'da askeri tören düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı.

Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 Mehmetçiğin naaşları Elazığ'a sevk edildi. 11 şehidimiz için Elazığ'da askeri tören düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı.

Şehitlerimizin naaşı Elazığa getirildi! ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ!
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