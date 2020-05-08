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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank canlı yayında açıkladı: Haziran ayında... |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank canlı yayında korona virüs tespitinde yüzde 99 doğruluk payına sahip hızlı tanı kitini ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Varank; "Belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank canlı yayında korona virüs tespitinde yüzde 99 doğruluk payına sahip hızlı tanı kitini ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu:

Türkiye'de 13 firma bu kitleri üretebiliyorlar. Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Bunların tamamı desteklediğimiz, bir çoğu Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar. Burada iyi bir durumdayız. Biz TÜBİTAK ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgili.

Orada da güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel bir netice alırsak dünyaya da yeni bir inovatif ürünü çıkartma şansımız olacak.

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