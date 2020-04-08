08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.04.2020

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz | Video

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi. Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi.

Vatank, Twitter mesajında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar için başvuru linkini de paylaştı.



BAŞVURU SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

ARAŞTIRMACILARA 6 BİN TL BURS

Öte yandan Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK'TAN AÇIKLAMA: COVID-19 İLE MÜCADELEYE GENÇLERİMİZİ DE DAHİL EDİYORUZ

Tübitak'ın sitesinden "Stajyer Araştırmacı Burs Programı"ndaki Ar-Ge projeleri hakkında yapılan açıklama şöyle;

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Varank: Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirmek için...
Varank: Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirmek için...
Türkiye'den 5 ülkeye yardım
Türkiye'den 5 ülkeye yardım
511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
511 Türk Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca'dan 2 hastane hakkında açıklama
Bakan Fahrettin Koca'dan 2 hastane hakkında açıklama
Bakan Albayrak: 4,4 milyon aile 1000 lira nakdi yardım...
Bakan Albayrak: 4,4 milyon aile 1000 lira nakdi yardım...
Esenyurt'ta binada patlama! Bina sakinleri o anları anlattı
Esenyurt'ta binada patlama! Bina sakinleri o anları anlattı
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
Boş kalan sokakları o hayvanlar bastı
TBMM Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
TBMM Genel Kurulu oturumu maske ile başladı
Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Bakan Akar'dan talimat! Orduevleri...
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!
Daha Fazla Video Göster