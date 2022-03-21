21 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
Son dakika haberine göre: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ufuk Avrupa Programı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." ifadelerini kullandı.