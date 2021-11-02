02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı | 2 Kasım Salı vaka sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı | 2 Kasım Salı vaka sayıları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 20:47
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
SON DAKİKA | Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’de! İlk görüntüler
SON DAKİKA | Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'de! İlk görüntüler
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme!
Yeniden kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Yeniden kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye getirildi
Gurur duyuyorum! Nereden nereye geldik
"Gurur duyuyorum! Nereden nereye geldik"
İcra ile çocuk teslimi sona eriyor
İcra ile çocuk teslimi sona eriyor
’Tosuncuk’un ağabeyi Türkiye’ye getiriliyor
'Tosuncuk'un ağabeyi Türkiye'ye getiriliyor
CHP YouTube kanalından Kılıçdaroğlu’na sansür
CHP YouTube kanalından Kılıçdaroğlu'na sansür
Squid Game oyuna getirdi!
Squid Game oyuna getirdi!
ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı!
ABD yeni büyükelçi sözcüsünü böyle tanıttı!
G20’de First Lady diplomasisi
G20'de "First Lady" diplomasisi
Daha Fazla Video Göster