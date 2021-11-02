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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı | 2 Kasım Salı vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.