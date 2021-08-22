Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 22 Ağustos Pazar vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.