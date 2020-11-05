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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı! Test sayısı 150 bin sınırında...

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Giriş: 05.11.2020 19:17
Güncelleme:05.11.2020 19:17
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 5 Kasım Perşembe gününe ait Türkiye'nin yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Günlük test sayısının 150 sınırına yaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Son 24 saatte 146.028 kişiye yapılan testler sonucunda 2311 kişiye daha virüs tanısı konuldu. 81 kişi yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 1711 kişi ise taburcu edildi. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 5 Kasım Perşembe gününe ait Türkiye'nin yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Günlük test sayısının 150 sınırına yaklaşması dikkatlerden kaçmadı.

Son 24 saatte 146.028 kişiye yapılan testler sonucunda 2311 kişiye daha virüs tanısı konuldu. 81 kişi yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 1711 kişi ise taburcu edildi. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum... Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

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