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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı | Bakan Koca uyardı

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Giriş: 04.11.2020 19:22
Güncelleme:04.11.2020 19:22
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 4 Kasım Çarşamba gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 4 Kasım Çarşamba gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

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