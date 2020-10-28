Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu'nun ardından flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede toplu taşımanın önemini vurgulayan Bakan Koca, testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da ikamet ettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca İstanbul'da vaka artışının en çok yaşandığı ilçeleri tek tek açıklayarak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi

"DİSİPLİNE VE UZUN SÜRELİ BAŞARIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

"ÇÖZÜME EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ KONU TOPLU ULAŞIM"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin." dedi.

"KURALLARDAN ÇOK AĞIR MECBURİYETLERİMİZ OLACAK"

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak." dedi.

BAKAN KOCA'DAN İŞ VERENLERE ÇAĞRI

İşverenlere seslenen Bakan Koca, "İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın." dedi.

"MECBURİYETİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor." dedi.

"SİSTEMİN TIKANMASINA YOL AÇACAK SORUNUMUZ YOK"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için." dedi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ İSTANBUL'DA HAREKETE GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız." dedi.

"SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLMESİ SİYASİLERE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum." dedi.

"YERLİ AŞIDA İLK İNSAN UYGULAMASI GELECEK HAFTA OLABİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısına ilişkin, "Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse." dedi.

"SEYAHAT KISITLAMASI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Şu anda (seyahat) kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi.

EĞLENCE PARTİLERİ VE MÜZİKLİ ORTAMLAR

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur." dedi.

"İSTANBUL'DA 60 BİNİN ÜZERİNDE TEST YAPILIYOR"

Bakan Koca,İstanbul'un test kapasitesine ilişkin, "İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor." dedi.

"AŞIYI TEMİN ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA İÇİNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin." dedi.

"İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞ SAYISI YÜZDE 62

Bakan Koca, İstanbul'daki Kovid-19 artışına ilişkin, "İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62." dedi.