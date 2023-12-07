07 Aralık 2023, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sahra hastanesi Refah Kapısı'na yakın kurulacak
Son dakika haberleri... Gazze'den getirilen hastalara ilişkin son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. 2 hastamızı da maalesef kaybettik. Biri Malign Melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında 2 hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor." dedi.