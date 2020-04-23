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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 23 Nisan Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, bugün 40.962 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 3.116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken 2.014 kişi sağlığına kavuştu. .
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