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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

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01.05.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Son 24 saatte 4 bin 922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 53 bin 808 oldu. Son 24 saatte 84 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı 3.258 oldu.

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