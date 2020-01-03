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03.01.2020

Son dakika: Rusya'dan Kasım Süleymani açıklaması: Tansiyon yükselecek

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen operasyon sonrası öldürülmesinin yankısı sürüyor. Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan operasyonun bölgedeki tansiyonu yükselteceğini ifade edilirken, operasyon ise maceraperest bir hareket olarak tanımlandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise operasyonla ilgili ABD'nin bu saldırısı uluslararası güvenliği ciddi derecede tehdit edeceğinin altı çizildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" açıklamasında bulundu.

Iraklı protestocular ABD'nin hava saldırısının ardından 31 Aralık günü Bağdat elçiliğine girmeye çalışmış, olaylar büyümüştü. ABD, protestoları İran'ın yönettiğini savunmuştu.

"ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Bu gece ABD'nin Bağdat'a düzenlediği saldırıda İran'ın ikinci adamı Kasım Süleymani öldürüldü. İran'dan peş peşe tehdit mesajları gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: TANSİYON YÜKSELECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus medyasına yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle İran halkına taziye iletildi.

"MACERACI BİR ADIM"

Süleymani'nin, İran'ın çıkarlarına hizmet etmeye adanmış bir şahsiyet olduğu belirtilen açıklamada, "Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen roket saldırısında öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söylemişti.

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