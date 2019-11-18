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18.11.2019

Son dakika: Rusya, ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti! Devir teslimde dikkat çeken görüntü

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü YPG/PKK flamasıyla yapılması dikkati çekti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. AA'nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi.

Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

RUSYA, GEÇEN HAFTA SIRRİN VE SEBİT ÜSLERİNE KONUŞLANMIŞTI

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde ABD'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

KAMIŞLI HAVAALANININ YAKININDA GENİŞLETME FAALİYETİ

Bu arada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim kontrolündeki Kamışlı havaalanının yakınında kullandığı bir binanın çevresini genişlettiği öğrenildi.

20 kadar Rus askeri danışman, onlarca asker ve zırhlı araçla önceki gün bölgeye intikal etti.

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