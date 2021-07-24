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Ruşen Çakır'a A Haber canlı yayınında sordu: Binlerce doları bu haber için mi aldın?

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Giriş: 24.07.2021 00:53
Güncelleme:24.07.2021 01:18
Türkiye'de özellikle hükümeti devirme odaklı yayın yapan muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ifşa olmuştu. Bu medya organları arasında yer alan gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope dikkat çekti. Bu platformda yayınlanan bir haber üzerine A Haber'de canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Binlerce doları bu haber için mi?" aldın diyerek Ruşen Çakır'a tepkisini dile getirdi. İşte o anlar...

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Medyascope başta olmak üzere Türkiye'de medya kuruluşlarını fonlamasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kıran, özellikle gazeteci Ruşen Çakır'ın kucusu Medyascope adlı sosyal medya platformunda yayınlanan bir habere dikkat çekti. Erkek şiddetine uğrayan bir kadının konu edildiği habere tepki gösteren Kıran canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

BU HABER İÇİN ABD'Lİ VAKIFTAN NE KADAR HİBE ALDI?

Ruşen Çakır, Türkiye'de doğmuş büyümüş, bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir gazeteci. Habere bakar mısınız? Erkek şiddetine uğrayan kadınlar anlatıyor. Başörtülü kadınların fotoğrafını vermiş. 'Babam başıma tencereyle vurarak Kur'an okutmaya çalışırdı, dinden soğumama ve ateist olmama sebep oldu' Bu bir gazetecilik mi? Bu haberin hedefi ne? Bunlar sipariş haberler! Ruşen Çakır bu haber için ABD'li vakıftan ne kadar hibe aldı?

ÜLKE ALEYHTARI ÇALIŞMALARDA ÖNE ÇIKIYORLAR

Haber kadroları merkez medyada olmayacak kadar gazeteci barındırıyor. Kaz Dağları'ndan eylem oluyor, uluslararası medya orada, Medyascope , P24 orada ülke aleyhtarı bir çalışma varsa ciddi anlamda öne çıkıyorlar.

ABDnin fonladığı sözde muhalif medyanın ilişki ağı deşifre oldu! ABD'NİN FONLADIĞI SÖZDE MUHALİF MEDYANIN İLİŞKİ AĞI DEŞİFRE OLDU!

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