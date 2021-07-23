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ABD'nin fonladığı sözde muhalif medyanın ilişki ağı deşifre oldu!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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ABD'nin fonladığı sözde muhalif medyanın ilişki ağı deşifre oldu!

ABD tarafından fonlanarak, Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin tüm kazanımlarını algı operasyonlarıyla karalamaya çalışan sözde muhalif taşeron medyanın ipliği pazara çıktı. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Türkiye'de başta Medyascope olmak üzere birçok medya kuruluşuna para aktardığı gerçeği, beraberinde önemli bir gelişmeyi daha getirdi. Adı geçen medya kuruluşlarının sadece ABD'den değil Norveç'ten de ödenek aldığı belirlendi. ABD’li vakıftan 476 bin dolar alan Medyascope’un Norveç Dışişleri Bakanlığı’dan da 65 bin dolar civarında bir para aldığı öğrenildi.

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Medyascope başta olmak üzere Türkiye'de medya kuruluşlarını fonlamasının yankıları sürerken söz konusu medya kuruluşlarının başka yerlerden de hibe alıp almadıkları merak konusu oldu. Adı geçen medya kuruluşlarının sadece ABD fonu ile yetinmedikleri ortaya çıktı. ABD'li vakıftan 476 bin dolar alan Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'dan da 65 bin dolar civarında bir para aldığı öğrenildi.

Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiği ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı. Bağımsız gazetecilik adı altında yayın yapanların ABD'li bir vakıftan hibe desteği alması söz konusu kuruluşlarının gelir kaynakları konusunda meraka yol açtı. ABD'den 476 bin dolar alarak rekor bir hibe desteği alan Medyascope'a sadece ABD'nin değil Norveç'in de arka çıkıp desteklediği öğrenildi. Medyascope'un NorveçDışişleri Bakanlığı'ndan da büyük hibe desteği aldığı ortaya çıktı.

NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE
Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu ödediği öğrenildi. Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı.

Fonlanan medya gerçeği ne? FONLANAN MEDYA GERÇEĞİ NE?
ABD'nin fonladığı medyaya çok net mesaj ABD'NİN FONLADIĞI MEDYAYA ÇOK NET MESAJ
ABD'nin beslediği tetikçi medyaya tepki yağıyor ABD'NİN BESLEDİĞİ TETİKÇİ MEDYAYA TEPKİ YAĞIYOR

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