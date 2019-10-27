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27.10.2019

Son dakika... Resulayn'da YPG'li teröristlerden taciz ateşi! Şehit ve yaralılar var |Video

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 5 askerimizde yaralandı.

Resulanyn'da terör örgütünün taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateş açıldığı kaydedildi. Taciz ateşinde bir askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin de yaralandığı ifade edildi.

Taciz ateşi üzerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğinin altı çizildi.

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