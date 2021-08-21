Resmi Gazete yayımlandı | Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi'ne yeni rektör

Son dakika haberi: Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığı öğrenildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi Rektörü oldu.

Şubat 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirildi. 15 Temmuz 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı.

1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.



İNCİ, MELİH BULU'NUN YERİNE VEKALETEN ATANMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndan 15 Temmuz 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.