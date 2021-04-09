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Son dakika: Ramazan'da yeni tedbirler! Tam kapanma olacak mı? Kritik uyarılar
Vaka sayıları neden artıyor? Ramazan’da ek tedbirler olacak mı? Türkiye'de risk durumu ve günlük koronavirüs rekoru hali devam ederken kritik açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin özellikle ramazan ayı konusu daha büyük önem kazandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulundu.