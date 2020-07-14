Son dakika: PKK'ya karşı "Yıldırım-1 Cudi" operasyonu başlatıldı

Son dakika... Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Kritik operasyona 15 Temmuz şehidimiz Halil İbrahim Yıldırım’ın soyadı verildi.

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. Terör örgütlerine yönelik birçok bölgede devam eden operasyonlara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yıldırım-1 Cudi operasyonunda çok sayıda personel görev alıyor.

BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY AÇIKLADI



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.







OPERASYONUN ADI! 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN SOYADI VERİLDİ...



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit düşen 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildiği bildirildi.