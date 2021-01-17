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Son dakika: PKK'nın bombalı saldırı planı önlendi

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 13:38
Güncelleme:17.01.2021 13:51
Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, havan rampası ve mühimmatı ile 10 kilogram patlayıcı bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de faaliyet yürüten terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği ve söz konusu malzemelerin metropol şehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılmak üzere iş birlikçileri tarafından kısa sürede nakledilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda olay yeri ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı.

Aramada havan rampası, 10 havan topu, yaklaşık 10 kilogram metal bilyelerle güçlendirilmiş patlayıcı, 2 anahtar sistemi ve 2 pil ele geçirildi.

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