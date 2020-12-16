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Son dakika | PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı

A Haber
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Giriş: 16.12.2020 12:40
Güncelleme:16.12.2020 12:42
Son dakika haberi...Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 3 ofisini daha basarak kullanılamaz hale getirdi. A Haber canlı yayınına katılan Yeni Birlik gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan, olayın perde arkasını anlattı.

Terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı giriştiği eylemleri Suriye'ye taşımasının ardından Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerde gerginlik artarak devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, gece saatlerinde, KDP himayesindeki ENKS'nin Haseke il merkezi, Kamışlı ilçe merkezi ve Aynularab (Kobani) ilçe merkezindeki toplam 3 ofisine daha saldırarak, kullanılmaz hale getirdi.

Teröristler, Kamışlı'da bastıkları ENKS ofisini ateşe verdi.

Derbesiye ilçesinde 14 Aralık'ta ENKS ofisine silahlı saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, dün de Kürt muhaliflerin Amude ilçesindeki ofisini basarak ateşe vermişti.

Böylece, pazarı pazartesiye bağlayan gece başlayan olaylarda, Haseke ve Aynularap'ta muhalif ENKS'nin toplam 5 ofisi, YPG/PKK'lı teröristlerce saldırılara maruz kaldı.

Bu süre içerisinde ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de ENKS üyelerinden Müsrif Mulla'nın park halindeki aracı da teröristlerce ateşe verildi.

TERÖRİST ELEBAŞI ŞAHİN, IKBY'DEKİ GERİLİMDE PKK'YI SAHİPLENMİŞTİ
Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDP'yi suçlayarak, IKBY'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

Irak'ın Duhok vilayetinde 14 Aralık'ta terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı yaralanmış, 1 Peşmerge ölmüştü.

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