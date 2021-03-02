Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı.