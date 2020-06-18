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Son dakika: Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında karar | Video

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Giriş: 18.06.2020 16:12
Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.
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