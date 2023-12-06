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Son dakika! Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ağır darbe: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 10:58
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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