15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Otoparkta yeni dönem! Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu

Son dakika: Otoparkta yeni dönem! Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2021 13:55
Güncelleme:15.03.2021 14:04
Son dakika haberi... Hükümet, ülke genelinde otopark ihtiyacını karşılamak ve sorunlu yapı alanlarında da otopark yapılmasının önünü açmak için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Otopark Yönetmeliği’nin hazırlıklarını tamamladı. Yönetmeliğe göre her daireye bir otopark şartı yerine, dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Hükümet kolları sıvadı! Otoparkta yeni dönem HÜKÜMET KOLLARI SIVADI! OTOPARKTA YENİ DÖNEM
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Otoparkta yeni dönem
Otoparkta yeni dönem
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması
Suriye'de MİT destekli operasyon
Suriye'de MİT destekli operasyon
Fitre miktarı belli oldu!
Fitre miktarı belli oldu!
Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!
Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!
Suriye iç savaşının 10.yılı
Suriye iç savaşının 10.yılı
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
İstanbul'da yeni HES kodu dönemi
İstanbul'da yeni HES kodu dönemi
Evlat nöbeti 560.gününde
Evlat nöbeti 560.gününde
Ankara'da zimmet vurgunu
Ankara'da zimmet vurgunu
Risk haritası nasıl değişecek?
Risk haritası nasıl değişecek?
Daha Fazla Video Göster