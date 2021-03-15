Son dakika: Otoparkta yeni dönem! Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu

Son dakika haberi... Hükümet, ülke genelinde otopark ihtiyacını karşılamak ve sorunlu yapı alanlarında da otopark yapılmasının önünü açmak için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Otopark Yönetmeliği’nin hazırlıklarını tamamladı. Yönetmeliğe göre her daireye bir otopark şartı yerine, dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN