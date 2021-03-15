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0){for(t=0;t
15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Son dakika: Otoparkta yeni dönem! Daire büyüklüğüne göre otopark alanı zorunluluğu Giriş: 15.03.2021 13:55 Güncelleme:15.03.2021 14:04 Son dakika haberi... Hükümet, ülke genelinde otopark ihtiyacını karşılamak ve sorunlu yapı alanlarında da otopark yapılmasının önünü açmak için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Otopark Yönetmeliği’nin hazırlıklarını tamamladı. Yönetmeliğe göre her daireye bir otopark şartı yerine, dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. DİĞER