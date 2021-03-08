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Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında yanıtladı. Yavuz, "Bu riskli ortamda alabileceğimiz tek risk çocuklarımızı okula göndermek" ifadelerini kullandı.
Risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında yanıtladı.