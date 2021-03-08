"ŞU AŞAMADA YAPMAMIZ GEREKEN..."

Varyant virüs de Türkiye'de çok yaygın olarak görüldü ve normal kısıtlamaları devam ettirsek bile onu kontrol altına almakta zorlanacağız daha çok bulaştığı için. Şu aşamada yapmamız gereken sözünü ettiğimiz önlemler mesafeyi korumak, maske kullanmak, hareketi azaltmak, sınırları kapatmak mesela bunların hepsini aynı anda aldığınız zaman çok belirgin azalmalara neden olabiliyor. Bunlardan en fazla etkili olan sosyal mesafeyi korumak.