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Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz canlı yayınında yanıtladı. Yavuz, "Bu riskli ortamda alabileceğimiz tek risk çocuklarımızı okula göndermek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

Risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

"BU KADAR ÇOK NORMALLEŞME İÇİN ERKEN"

Enfeksiyonun tüm göstergeleri görülme sıklığının arttığını, kontrolde biraz sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Bu kadar çok normalleşme için açıkçası erken diyebiliriz. Şu an durum biraz daha kontrollü olmayı gerektiriyor diyebiliriz elimizdeki verilerle.

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

"ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Şu ana kadar düne kadar belirlenmiş olan enfeksiyon oranlarında bu açılmaların etkisini henüz görmedik. Açılmaların etkisini önümüzdeki haftadan sonra daha fazla göreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu enfeksiyonun artmaya devam edeceğini öngörebiliyoruz.

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

"ŞU AŞAMADA YAPMAMIZ GEREKEN..."

Varyant virüs de Türkiye'de çok yaygın olarak görüldü ve normal kısıtlamaları devam ettirsek bile onu kontrol altına almakta zorlanacağız daha çok bulaştığı için. Şu aşamada yapmamız gereken sözünü ettiğimiz önlemler mesafeyi korumak, maske kullanmak, hareketi azaltmak, sınırları kapatmak mesela bunların hepsini aynı anda aldığınız zaman çok belirgin azalmalara neden olabiliyor. Bunlardan en fazla etkili olan sosyal mesafeyi korumak.

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

ALABİLECEĞİMİZ TEK RİSK!

Bu riskli ortamda alabileceğimiz tek risk çocuklarımızı okula göndermek. Bunun dışında diğer insanlarla kalabalık ortamlarda bir araya gelmekten kaçınmalıyız.

Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...

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