Son dakika: Normalleşmeyi abarttık mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Alabileceğimiz tek risk...
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında yanıtladı. Yavuz, "Bu riskli ortamda alabileceğimiz tek risk çocuklarımızı okula göndermek" ifadelerini kullandı.
Risk giderek artıyor mu, yeni tedbirlere geçilir mi? Normalleşmeyi abarttık mı? Dalgalı normalleşme mi geliyor? Riskli cadde, mahalle, sokak için daha sıkı önlemler alınabilecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BU KADAR ÇOK NORMALLEŞME İÇİN ERKEN"
Enfeksiyonun tüm göstergeleri görülme sıklığının arttığını, kontrolde biraz sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Bu kadar çok normalleşme için açıkçası erken diyebiliriz. Şu an durum biraz daha kontrollü olmayı gerektiriyor diyebiliriz elimizdeki verilerle.
"ARTMAYA DEVAM EDECEK"
Şu ana kadar düne kadar belirlenmiş olan enfeksiyon oranlarında bu açılmaların etkisini henüz görmedik. Açılmaların etkisini önümüzdeki haftadan sonra daha fazla göreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu enfeksiyonun artmaya devam edeceğini öngörebiliyoruz.
"ŞU AŞAMADA YAPMAMIZ GEREKEN..."
Varyant virüs de Türkiye'de çok yaygın olarak görüldü ve normal kısıtlamaları devam ettirsek bile onu kontrol altına almakta zorlanacağız daha çok bulaştığı için. Şu aşamada yapmamız gereken sözünü ettiğimiz önlemler mesafeyi korumak, maske kullanmak, hareketi azaltmak, sınırları kapatmak mesela bunların hepsini aynı anda aldığınız zaman çok belirgin azalmalara neden olabiliyor. Bunlardan en fazla etkili olan sosyal mesafeyi korumak.
ALABİLECEĞİMİZ TEK RİSK!
Bu riskli ortamda alabileceğimiz tek risk çocuklarımızı okula göndermek. Bunun dışında diğer insanlarla kalabalık ortamlarda bir araya gelmekten kaçınmalıyız.