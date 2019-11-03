NATO'dan Türkiye açıklaması: Hiçbir ülke Türkiye kadar...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. "Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" diyen Stoltenberg, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelede kararlılık ortaya koyduğunu söyledi. Öte yandan Stoltenberg, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli'yi ağırlamasına da dikkati çekti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti. Stoltenberg, "Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı. Hiçbir ülke Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı." şeklinde konuştu.

"HİÇBİRİNİZ TÜRKİYE KADAR TERÖR SALDIRISI YAŞAMADINIZ"

Stoltenberg, ''Burada Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir. DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı'' ifadelerini kullandı.