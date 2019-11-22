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22.11.2019
Son dakika: Muhammed Dahlan kırmızı listeye alınıyor |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Filistinli Muhammed Dahlan'ın kırmızı kategoriye alınacağını söyledi. Dahlan, başına 4 milyon lira para ödülü konularak "aranan teröristler listesinin"e konulacak. Peki "Orta Doğu'nun Kiralık Katili" olarak tanınan Muhammed Dahlan kimdir? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları canlı yayında aktardı.
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