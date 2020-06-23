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Son dakika: MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı! Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar |Video

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Giriş: 23.06.2020 13:38
Güncelleme:23.06.2020 13:40
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

ÖNÜNDE EĞİLİR DAĞLAR
Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi.

Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide, teröristlerin izini sürerken görülüyor.

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