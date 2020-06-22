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Son dakika: Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri! Bir ileri aşamaya gider mi? Son gelişmeler neler? Abdullah Ağar canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 22.06.2020 11:24
Güncelleme:22.06.2020 11:40
Son dakika haberi... Pençe-Kaplan operasyonunda son gelişmeler neler? Operasyon bir ileri aşamaya gidecek mi? Haftanin neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ağar, operasyonun şifrelerini anlatarak, "Buraya bölgede Türkiye’den başka girebilen bir irade güç yok" ifadelerini kullandı.

TSK'nın sınır ötesinde destan yazdığı operasyonlar başarıyla devam ediyor. Peki Pençe-Kaplan operasyonunda son gelişmeler neler? Operasyon bir ileri aşamaya gidecek mi? Haftanin neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ağar, operasyonun şifrelerini anlatarak, "Buraya bölgede Türkiye'den başka girebilen bir irade güç yok" ifadelerini kullandı.

İşte Ağar'ın açıklamalarından satır başları;

OPERASYON AŞAMA AŞAMA İLERLİYOR

Zaten operasyon kendi içerisinde aşama aşama ilerliyor. En başta ele geçirilen hakim arazi kesimlerinin hemen sonrasında 2 gün önce tekrar bir hava hücum harekatı icra edildi. Daha ilerki noktalarda havan hakimiyeti ile ilgili temel noktalar ele geçirildi.

TERÖRİSTLERE AİT VARLIK İMHA EDİLİYOR

Şimdi şu safhada ele geçirilen alanlar içerisindeki teröristlere ait olan varlık imha ediliyor. Yani sığınaklar, barınaklar, depolar, mağaralar, inler buralar deşifre ediliyor ve imha ediliyor. Bu yapılırken de açıkçası söylemek gerekiyor zor ve riskli koşullar içerisinde yapılıyor. Mesele sadece hakim arazi kesimleri içerisinde kalmıyor. O kesimler arasında kalan bütün bu arazi kesimlerinin terör yığınağından arındırılması gerekiyor. Arama tarama diye tanımlamış olduğumuz bu safha son derece riskli bir safha.

İLERLİYOR GELİŞİYOR VE DERİNLEŞİYOR

İlerliyor gelişiyor ve derinleşiyor nereye doğru? PKK'nın kullanmış olduğu diğer alanlara doğru. PKK'nın ikna ürettiği burası benim alanımdır buraya kimse giremez dediği kurtarılmış bölge ilan ettiği hatta adına sözde devlet gibi bir takım yakıştırmalar yaptığı bir bölgede şu an Mehmetçik o alanı onlardan temizliyor.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA GİREBİLEN YOK!

Buradaki en önemli özellik şu buraya bölgede Türkiye'den başka girebilen bir irade yok. Yani ne Irak'ın kuzeyi yerel yönetim bölgesine bağlı peşmergeler ne diğer asayiş unsurları veya diğer güvenlik kuvvetleri ne de merkezi Irak ordusuna ait olan hiçbir yapılanmanın giremediği bir alan. Bu alanda şu an Türkiye faaliyet gösteriyor. Türkiye'den başka da bir irade bir güç bu alanı PKK'dan temizleme iradesine sahip değil. Bu anlamda yapılan şey ortaya konulan etki son derece önemli. Sadece burada kalmıyor 81 hedefin eş zamanlı olarak vurulması PKK ile mücadele anlamında son derece büyük bir kararlılık üretiyor.

PKK İLE İŞ BİRLİĞİNE GİRİŞENLERE GÖZDAĞI

Bir diğer tarafıyla da söylenmesi gerekiyor mutlaka siyasi anlamda PKK ile iş birliğine girişmeye kalkan bölgede bazı aktörler var. Bu aktörlere verilen son derece önemli bir gözdağıdır. Hem bu harekat hem de eş güdümle giden diğer harekatlar ve 81 hedefin eş zamanlı olarak tekrar tekrar vurulmuş olması.

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