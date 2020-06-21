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Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Operasyonda son durum ne? | Video
Pençe-Kaplan Operasyonu, kararlılıkla devam ediyor. Dev harekâtta 11 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 700'den fazla hedef vuruldu. Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerinde... 160'ı aşkın EYP imha edildi, 700'den fazla hedef vuruldu. Komuta kademesi Namaz Dağı'ndaydı. Bakan Hulusi Akar ve komutanlar terörle mücadele tedbirlerini inceledi. Gelişmeleri Irak sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.