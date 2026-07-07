Önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi

Nevşehir'de ağabeyiyle tartışan bir kişi, iddiaya göre ağabeyini bıçakla kovaladı. Ağabeyinin şikayetçi olmak için polis merkezine gitmesinin ardından ise birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.