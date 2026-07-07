CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi

Nevşehir'de ağabeyiyle tartışan bir kişi, iddiaya göre ağabeyini bıçakla kovaladı. Ağabeyinin şikayetçi olmak için polis merkezine gitmesinin ardından ise birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

Önceki haber
Boya deposu alevlere teslim oldu
Boya deposu alevlere teslim oldu
Anne sevgisi karanlığı aydınlattı
Sonraki haber
Anne sevgisi karanlığı aydınlattı
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar