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MSB Pençe-Kartal operasyonundan yeni görüntüleri yayınladı |Video

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Giriş: 20.06.2020 16:36
Güncelleme:20.06.2020 17:01
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde hainlerin kaçıştıkları anlar yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde hainlerin kaçıştıkları anlar yer alıyor.

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