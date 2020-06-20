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MSB Pençe-Kartal operasyonundan yeni görüntüleri yayınladı |Video
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde hainlerin kaçıştıkları anlar yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde hainlerin kaçıştıkları anlar yer alıyor.