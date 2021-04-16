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MSB operasyon görüntülerini yayınladı! Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İHA
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Giriş: 16.04.2021 16:36
Güncelleme:16.04.2021 16:37
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabı üzerinde operasyona ait görüntüleri yayınladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi.

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