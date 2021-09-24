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Son dakika: MSB duyurdu! Metina’da PKK'ya darbe

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Giriş: 24.09.2021 10:22
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri yer aldı.
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