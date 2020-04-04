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04.04.2020

MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/YPG'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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