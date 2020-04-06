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06.04.2020

Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bağanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bağanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
Son dakika: MSB duyurdu: Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 5 PKK'lı öldürüldü | Video
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