Son dakika: MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Bağdadi'nin sağ kolu "Basim" kod adlı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist İstanbul'da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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