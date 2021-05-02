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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Bağdadi'nin sağ kolu "Basim" kod adlı terörist yakalandı

A Haber
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Giriş: 02.05.2021 11:18
Güncelleme:02.05.2021 11:22
Son dakika haberi... Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist İstanbul'da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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