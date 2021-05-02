- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Bağdadi'nin sağ kolu "Basim" kod adlı terörist yakalandı
Son dakika haberi... Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist İstanbul'da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.