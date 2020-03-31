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31.03.2020

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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