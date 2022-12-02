02 Aralık 2022, Cuma
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Bakan Akar, "Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü" açıklamasında bulundu. ABD'ye terörle mücadele mesajı veren Bakan Akar, "Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerginlik çıkartıcı adımlarına da tepki gösteren Bakan Akar, "Kendinizi havalarda görmeyin. Gerginliği artırıcı eylem ve söylemden vazgeçin" şeklinde konuştu.