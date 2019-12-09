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09.12.2019

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Akar, "NATO planlarını bloke söz konusu değil." dedi. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi. Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz meselesinde, "Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57." dedi.

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