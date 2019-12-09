BİZE ULAŞIN
09.12.2019
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Akar, "NATO planlarını bloke söz konusu değil." dedi. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi. Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz meselesinde, "Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.