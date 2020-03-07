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07.03.2020

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan ateşkes açıklaması | Video

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde son gelişmelerin ve sahadaki durumun ele alındığı toplantıya başkanlık etti . Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. "Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek." dedi..

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