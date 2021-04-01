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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

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Giriş: 01.04.2021 18:46
Güncelleme:01.04.2021 18:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Bakan Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti" ifadelerine yer verildi.

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