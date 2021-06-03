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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşılanan öğretmen sayısını açıkladı | Eylül ayında yüz yüze eğitim
Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının tamamlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk, önümüzdeki yılın eğitim programına da değindi, "Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" diye konuştu.