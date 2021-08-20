21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Asla taviz vermeyeceğiz
Yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birim amirleri ve 81 il Milli Eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi için devam eden hazırlıklar ele alındı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.